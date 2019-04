Il Racing ha vinto il campionato e scarica Ricardo Centurion. L'ala argentina ex Genoa ha confessato i suoi problemi di acolismo in un'intervista a Fox Sports: "Di notte non dormo, voglio sempre uscire per andare a bere qualcosa. Me ne pentirò? Me lo dicono anche mia madre e mia nonna. Se i miei amici mi dicono di andare a dormire, io gli rispondo che esco lo stesso anche senza di loro. Quando a 36 anni andrò in pensione, non avrò rimpianti anche se non andrò mai al Real Madrid".