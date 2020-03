Sembra non conoscere pace la vita di Ricardo Centurion, attaccante argentino con un doppio passato al Genoa.



Protagonista di diversi episodi di cronaca spesso sfociati nel penale a causa di comportamenti assolutamente condannabili, questa volta il turbolento giocatore si trova a dover affrontare una tragedia pesantissima: la morte di Melody Pasini, sua compagna da diversi mesi.



Stando alle notizie che giungono dall'Argentina, la ragazza si starebbe spenta ad appena 25 anni per un arresto cardiaco mentre era alla guida della propria auto.



Questo il comunicato con il quale il Velez Sarsfield si stringe attorno al proprio calciatore: "Il club è vicino a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua fidanzata, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici. Forza Centu".