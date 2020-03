Prosegue il nostro viaggio virtuale finalizzato a capire quale sarà il destino degli attuali giocatori della rosa del Genoa in vista della prossima stagione.Dopo aver esaminato la batteria dei portieri e quella dei difensori centrali, oggi ci concentreremo. Una categoria povera dal punto di vista numerico, potendo contare appena tre elementi, ma ricca di spunti e riflessioni per quanto riguarda le questioni inerenti il calciomercato.Tutti e tre gli attuali esterni rossoblù,e Paolo Ghiglione sembrano avere poche possibilità di vestire la maglia del club più antico d'Italia anche nella prossima stagione. Un destino comune, contraddistinto tuttavia da risvolti molto differenti. I primi due sono entrambi, essendo giunti in prestito rispettivamente da Monaco e Cagliari e su entrambi il Grifone ha diritto ad esercitare a fine campionato l'eventualeFortemente voluti alla propria corte da Aurelio Andreazzoli, i due dopo l'esonero del tecnico toscano hanno faticato a trovare spazio con regolarità, soprattutto sotto la gestione Nicola.Ben diverso il discorso per quel che riguardaIl laterale lombardo rappresenta una delle più liete sorprese della travagliata annata rossoblù. Tornato a Pegli in punta di piedi dopo anni trascorsi in giro per la Penisola, il 22enne cresciuto nel vivaio del Grifone ha saputo imporsi fin da subito come uno dei crossatori migliori dell'intera Serie A. Doti che hanno inevitabilmente attirato su di lui le. Interessi che se confermati anche a campionato finito potrebbero spingere il giocatore a salutare nuovamente la Liguria, questa volta in maniera definitiva.