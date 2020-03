Causa emergenza Coronavirus, anche Roberto Carlos finisce in quarantena preventiva. A spiegarlo è proprio l'ex difensore dell'Inter. Queste le sue parole riportate da Mundo Deportivo.



“Abbiamo ricevuto una notifica dal club sulla quarantena ed eccoci a casa. Chiedo alle persone di non uscire di casa perché la situazione è molto complicata e dobbiamo aiutarci per porre fine al coronavirus”.