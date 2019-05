Ivano Bordon, ex grande portiere dell'Inter, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato dei temi caldi in casa nerazzurra: "Spalletti? Ha fatto quello che doveva, anche se non è stato molto fortunato in Champions League ed è uscito in una situazione non bella dalla Coppa Italia. Conte? È un allenatore top. Sebbene allenare l'Inter sia difficile, ha la giusta esperienza per raggiungere buoni risultati. Adesso credo che faranno di tutto per creare una squadra che possa dare veramente filo da torcere alla Juventus. Icardi? Sicuramente il suo valore non sarà più quello di prima, ma penso che difficilmente resterà all'Inter. Marotta dovrà sicuramente prendere una punta e a centrocampo ci saranno degli innesti importanti."