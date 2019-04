Marco Branca riparte da Malta. L'ex dirigente dell'Inter tra il 2003 e il 2014 si avvia verso una nuova avventura lavorativa: non in panchina, né nella dirigenza di un altro club, ma nella finanza. Come rivela Milano Finanza infatti, Branca sarà key manager di World Football Strategies, un fondo attualmente in fase di autorizzazione con sede a Malta (ideato dall'ex promotore finanziario Massimiliano Barbiani), con l'obiettivo di curare la gestione sportiva e finanziaria dei giovani talenti tra i 16 e 19 anni tesserati da club europei e non solo. Il progetto prevede a regime un target di raccolta da 20 milioni da investitori istituzionali e punta alla quotazione sulla borsa di Malta, ma c'è di più: l'obiettivo a lungo termine è quello di rilevare un club di calcio, realisticamente in Portogallo (dove il fenomeno dei fondi di investimento è consolidato) o in Svizzera.