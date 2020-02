Andy Brehme, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro: "La squadra di Conte sta giocando bene, io ho visto quasi tutte le partite, peccato per le ultime gare, specialmente per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli, ma sono convinto che al San Paolo i nerazzurri potranno dire la loro. Serve una gara speciale ma se l’Inter gioca come sa, come anche nel primo tempo contro la Lazio, può farcela. Ricordo quando noi abbiamo giocato contro l’Aston Villa. All’andata a Birmingham, avevamo creato quattro o cinque occasioni, ma alla fine avevamo perso 2-0, al ritorno a Milano poi abbiamo fatto una grandissima partita e chiuso la rimonta sul 3-0. Fu una gara storica".