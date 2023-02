Braccio di ferro di mercato tra Brescia e Venezia, ambedue sulle tracce del medesimo obiettivo.



Sia i lombardi che i veneti avrebbero infatti messo nel mirino il profilo di un giovane difensore cresciuto nel vivaio dell'Inter che sta destreggiandosi con estrema disinvoltura nell'attuale campionato di Serie C con la maglia dell'Avellino. Si tratta del classe 2002 Lorenzo Moretti, presenza fissa delle nazionali giovanili azzurre fin dai tempi dell'Under 17.



Centrale dal fisico importante, il ragazzo in estate è stato acquistato a titolo definitivo dagli irpini che tuttavia hanno lasciato ai nerazzurri il diritto di riacquisto. Non è quindi da escludere che un'eventuale passaggio al Brescia o al Venezia non possa in futuro coinvolgere anche l'Inter.



Ne dà notizia il portale TuttoC.it