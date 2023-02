Nessun dramma. La penalizzazione di un punto inflitta oggi dalla procura generale del Coni al Genoa a causa di un ritardo nelle adempienze fiscali dello scorso dicembre è stata accolta con serenità e accettazione dal club rossoblù.



In una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali, la società, oltre a ribadire la propria totale buona fede, si dice certa che tale provvedimento "non inficerà il raggiungimento dei traguardi per la stagione in corso". In poche parole la dirigenza rossoblù è convinta che, malgrado la penalità, la corsa verso l'immediato ritorno in Serie A non subirà scossoni.



Questo il testo completo del comunicato diffuso dal Genoa:

"Il provvedimento appena pubblicato conclude un procedimento disciplinare che ha coinvolto la Società a causa di una non corretta interpretazione della normativa vigente avvenuta in assoluta buona fede. Tutto si colloca all’interno del complesso ed articolato processo di ristrutturazione portato avanti con impegno e responsabilità da 777 Partners holding. Prendiamo atto della sanzione sportiva, individuata peraltro nella misura ridotta di un solo punto di penalizzazione, certi che questa non inficerà il raggiungimento dei traguardi per la stagione in corso".