Primo allenamento per Diego Lopez, tornato alla guida del Brescia dopo la gestione-lampo di Gigi Delneri (due partite, un punto). Il tecnico uruguaiano ha ritrovato a Torbole il gruppo con cui è retrocesso solo due mesi fa. Presente una ventina di tifosi della Curva Nord con due striscioni: uno per il presidente ("Cellino, basta colpi di testa ed esternazioni c’è bisogno di serenità ed unità d’intenti per traguardi vittoriosi"), l’altro per i giocatori ("Ci avete rotto con i vostri mal di pancia, dovete onorare i colori della nostra maglia"). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, fatta una proposta allo svincolato ghanese Kwadwo Asamoah (classe 1988 ex Inter, Juventus e Udinese).