Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo, punge il connazionale Lionel Messi e spiega come a parer suo non può essere paragonato a Diego Armando Maradona.



“Lui non è Maradona, da solo non può vincere il Mondiale. Diventa un fenomeno se è messo nelle condizioni di farlo, come succede nel Barcellona, altrimenti pure lui fa fatica. L’Argentina non gioca da squadra e si affidano tutti ai suoi numeri. Ronaldo ha più fisico e può giocare da solo mentre Messi per essere Messi ha bisogno di una squadra attorno. Leo, da solo, non vince il Mondiale come ha fatto Maradona nel 1986. Al massimo ne può saltare uno o due, Diego ne dribblava cinque di avversari, come contro l’Inghilterra. Non sono meravigliato dal pari con l’Islanda, io l’avevo già vista giocare l’Argentina e ha sempre lo stesso copione: Messi contro tutti e gli altri lo guardano”.