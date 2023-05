Walter Zenga riparte dall’Indonesia con un ruolo inedito. L’annuncio arriva dal diretto interessato a Sky: “Vado a mettere un altro carro armato nel mio Risiko, lo vado a piazzare in Indonesia, vado a fare il direttore tecnico di una squadra per i prossimi due anni. Cambio vita un'altra volta, cambio tutto e mi faccio un'altra esperienza, vedo tutto da un altro punto di vista, anche perché mi sento giovane perché come dice Ranieri devi sempre avere voglia e passione”.