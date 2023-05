ad agitare la piazza. Che ora incrocia le dita e spera di non perdere un grande protagonista della magnifica cavalcata che ha portato allo scudetto:dal club azzurro.sono pronti ad entrare nella fase operativa per Osimhen. Al momento non sono ancora state presentate delle offerte ufficiali, maOsimhen è legato al Napoli, ma la tentazione di andare a guadagnare molto di più all’estero c’è ed è reale. Ecco perché De Laurentiis sta studiando una contromossa:Una soluzione che potrebbe garantire la permanenza del forte attaccante nigeriano in azzurro per almeno un’altra stagione.