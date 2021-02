Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, parla a FcInter1908 del momento in casa nerazzurra: "Vedo una buona squadra, sarà un campionato tirato fino all'ultimo, ma l'Inter è in grado di lottare fino alla fine. Me lo auguro in particolare per questa dirigente: Marotta, Antonello e tutti gli altri che hanno lavorato per costruire questo gruppo. Oltre che per Conte e i giocatori, ma lo spero soprattutto per la dirigenza che merita di essere premiata per come ha lavorato. Conte diventato interista? Lo speravo perché lo stimo tantissimo come allenatore. Qualche anno fa, Conte se lo ricorderà, eravamo a una partita dell'Inter ed era seduto dietro di me e ci siamo scambiati delle opinioni sul gioco e sulla squadra e confesso che l'avrei visto volentieri già da allora sulla panchina dell'Inter".