Un grande spavento e stagione finita per il centrocampista del Valencia Geoffrey Kondogbia. Il club spagnolo ha comunicato che l'ex calciatore dell'Inter è stato ricoverato la notte scorsa per essere sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un'importante ematoma intramuscolare alla coscia sinistra. Il francese non ha ancora abbandonato l'ospedale nel quale si trova e, in attesa di comunicazioni ufficiali, la sua annata può considerarsi chiusa. Kondogbia si perderà dunque le ultime 6 partite di Liga e la finale di Coppa del Re contro il Barcellona.