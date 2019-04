Prosegue il 32esimo turno della Liga con altre cinque partite in programma in questa domenica. Apre alle 12 la sfida tra Real Valladolid e Getafe gli ospiti cercano tre punti chiave per tornare al quarto posto, l'ultimo valido per un posto in Champions e ora occupato dal Siviglia.



Alle 14 l'Athletic Bilbao cerca punti Europa League contro il Rayo Vallecano, in lotta per la salvezza.



Sfida a metà classifica alle 16.15 tra Real Sociedad ed Eibar, cruciale per la salvezza quella alle 18.30 tra Girona e Villarreal.



Alle 20.45 tocca al Valencia che, contro il Levante, vuole tenere viva la corsa a un posto in Champions.



Chiude il turno lunedì (21) Leganes-Real Madrid.