Starebbe per ripartire dalla Serie B la carriera di allenatore di Walter Zenga.



L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale sarebbe infatti stato contattato nelle scorse ore dalla dirigenza del Cosenza, intenzionata ad affidargli la panchina attualmente nelle mani di Davide Dionigi.



Dopo tre sconfitte consecutive la posizione del tecnico modenese alla guida dei calabresi è fortemente in bilico e l'ex Ragno Nero potrebbe subentrargli in corsa. Zenga, la cui ultima esperienza in panchina risale alla primavera 2020 con il Cagliari in Serie A, avrebbe già dato il suo assenso all'eventuale nomina.