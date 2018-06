Come riportato dal britannico Metro Xherdan Shaqiri, esterno dello Stoke CIty, non ha chiuso ad un passaggio al Liverpool. L'ex Inter, attualmente in ritiro con la nazionale svizzera per l'imminente Mondiale, ha così risposto alle domande sul suo futuro: "Anfield Road è grandioso, ma non posso dirvi nulla ora. I miei agenti stanno lavorando per il mio futuro". Shaqiri può essere prelevato dallo Stoke grazie ad una clausola rescissoria di 12 milioni di sterline, circa 15 milioni di euro, attivatasi in seguito alla retrocessione del club.