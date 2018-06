Intervistato da Zurnal.rs, l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic, spiega come la carriera da allenatore non si adatti a lui e di come il periodo all'Udinese - da secondo di Stramaccioni - gli sia servito per maturare questa considerazione.



"Non posso proprio. Ho dato tutto me stesso al calcio, ma non sono pronto a sacrificare tanto quanto questo sport richiede all’allenatore. I tecnici di oggi devono essere in attività 24 ore al giorno. Di recente ero con Mihajlovic ma era come se non ci fosse: pensava ai calciatori, alla squadra. In questo momento storico devi pensare a come lavorerai, agli infortuni che potrebbero esserci, a tutti i vari problemi…Francamente, non sono pronto a sacrificare così tanto. Ho provato a Udine, ma ho visto che non era per me, perché come assistente ho preso cinque cartellini rossi in cinque partite, il che non è encomiabile".