A margine dell'amichevole contro il Sangiuliano, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato delle condizioni fisiche di Stefano Sensi, centrocampista arrivato in prestito dall'Inter che per infortunio ha saltato le ultime due amichevoli.



"Credo che in un paio di giorni sarà a disposizione. Lo abbiamo tenuto a riposo per questi due giorni ma è ok".