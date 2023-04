Il Reading (seconda divisione inglese) ha annunciato l'immediata interruzione del contratto con l'allenatore Paul Ince. All'ex centrocampista dell'Inter è risultata fatale la sconfitta di ieri per 2-1 sul campo del Preston, che ha fatto precipitare la squadra (dove gioca il giovane italiano ex nerazzurro Cesare Casadei in prestito dal Chelsea) al terzultimo posto in classifica in piena zona retrocessione. Al suo posto è stato promosso fino al termine della stagione il tecnico dell'Under 21, Noel Hunt.