Intervistato da Talk Sport, l'ex esterno dell'Inter, Ashley Young, parla del suo ritorno in Inghilterra.



" Voglio sempre mettermi alla prova. Penso che in Inghilterra si parli molto dell'età, ma non significa nulla per me. So quanto sono in forma. L'Aston Villa? Non appena ho sentito del loro interesse, ho detto al mio agente di portarmi indietro”.