Zè Maria e il Parma di nuovo assieme. Un quarto di secolo dopo essersi lasciati, l'ex laterale brasiliano e la società ducale si riabbracciano in un ambito nuovo.



Ze Maria, che per due stagioni a metà degli anni '90 fu lo stantuffo infaticabile sulla fascia sinistra dei gialloblù, entrerà a far parte dello staff tecnico delle giovanili parmensi.



Oggi quarantasettenne, il brasiliano nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito in Italia anche le casacche di Inter e Perugia, oltre a quella della nazionale verdeoro.