Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla della situazione dirigenziale bianconera: "Le scelte intraprese da Maurizio Arrivabene, come quelle di altri passati prima di lui, mi hanno suscitato molto imbarazzo, perché nelle interviste ho sempre notato le difficoltà nel parlare di un ambiente che non è il loro. Personalmente, sia chiaro, lo reputo una persona molto intelligente, ma il suo percorso è stato differente da quello che è il mondo calcistico. E per render meglio l'idea, è come se un domani andassi a fare il tecnico della Ferrari. Questo è un fattore che la proprietà dovrà tener conto. Se Alessandro Del Piero potrebbe essere il nome giusto? Penso che le persone in grado di fare da collante tra la società e i tifosi servano come il pane. L'idea di vedere Alessandro vice presidente farebbe riavvicinare chi si è allontanato dalla Juventus e dal mondo del calcio in generale".