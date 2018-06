Fabrizio Caligara, ceduto a gennaio dalla Juve al Cagliari, potrebbe lasciare in prestito la Sardegna. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, il Pescara chiederà di acquistare l'ex bianconero in prestito per una stagione. Caligara ha esordito con la prima squadra della Juve negli ultimi minuti del match di Champions League contro il Barcellona perso per 3 a 1 dai bianconeri lo scorso settembre.