Massimo Carrera, ex difensore e allenatore in seconda della Juve difende Marco Giampaolo: ​"L'allenatore è quello che paga per primo perché mandare via i giocatori o la società - dichiara a Sportitalia - è impossibile ma penso che le colpe vadano divise tra tutti. E' l'allenatore che fa giocare la squadra in campo ed è normale che tante volte la società non mette a disposizione la squadra che voleva l'allenatore quindi le colpe secondo me vanno divise tra tutti. Sette giornate sono un po' poche".