Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla degli sviluppi dei processi sportivi nei quali è stata coinvolta la società bianconera: "Patteggiamento? Giusta decisione, meglio così. In questo modo non ci saranno più problemi e la Juve potrà finalmente concentrarsi sulla stagione sportiva".



Poi, sul futuro della panchina della Juve in caso di separazione da Max Allegri, Cobolli dice: "Credo che la Juventus non possa spendere cifre top per la panchina, per cui vedo all'interno del campionato italiano una serie di allenatori interessanti come Thiago Motta, Paulo Sousa e Raffaele Palladino. Visto che tutti e tre hanno dimostrato grandi cose in questa stagione, sceglierei un profilo del genere per il dopo Allegri se dovesse andar via".



Infine, sul caso Christillin-Lapo Elkann: "Evelina Christillin ha fatto presente che all'interno della Uefa non c'è un ambiente favorevole alla Juventus. E' una persona che stimo, mi spiace che sia stata attaccata in maniera molto superficiale. Non mi è piaciuta poi la reazione di Lapo Elkann, una persona che fa parte della cultura degli Agnelli non dovrebbe permettersi di dire certe cose. L'ho sentita, il suo discorso è stato da membro del consiglio Uefa riferendo quale è l'opinione nei confronti dei bianconeri".