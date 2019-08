Come De Rossi. Non poteva sognare esordio migliore col San Paolo l'ex juventino Dani Alves, che a 36 anni ha deciso di aggiungere un nuovo sorprendente capitolo a una carriera piena di successo. E' ripartito dal suo Brasile, è ripartito da un club di enorme tradizione e lo ha fatto immediatamente da protagonista. Lui da una parte, l'ex Atletico Madrid Juanfran dall'altra, ma è stato l'esterno che ha indossato anche le maglie di Siviglia, Barcellona e Paris Saint Germain a decidere la sfida di campionato col Cearà, siglando il gol-partita. Un debutto super, che ricorda in parte quello di Daniele De Rossi con i colori del Boca Juniors, dopo una vita spesa a Roma e per la Roma.











? O gol do #GoodCrazy, o gol de @DaniAlvesD2 para a vitória do @SaoPauloFC sobre o Ceará no Morumbi. Assista agora!



Quer ver mais? No GE: https://t.co/cXfwfC2axe pic.twitter.com/RQo1eFtT36 — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) August 18, 2019