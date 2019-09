L'ex terzino della Juventus Dani Alves, che in estate sarebbe anche potuto tornare in bianconero è rinato in Brasile. A 36 anni è ripartito dal San Paolo nel quale si è reinventato centrocampista: "In questo nuovo ruolo rendo di più - ha raccontato il brasiliano ai microfoni di Globo Esporte - sia come costruzione di gioco che a livello tattico, perché riesco anche a gestire i ruoli dei miei compagni. Mi piace giocare sulla fascia, ma qui ho bisogno di giocare al centro per organizzare il gioco e gestire la velocità".