Ci risiamo. Esattamente come era avvenuto dopo soltanto una stagione trascorsa con la maglia della Juventus, il difensore brasiliano Dani Alves è pronto a salutare il Paris Saint Germain. Se in bianconero aveva concluso con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto la sua avventura, non sono bastate stavolta due annate in Francia in cui ha conquistato altrettanti campionati per soddisfare la propria fame di titoli.



L'ex giocatore del Barcellona, che ha vinto qualcosa come 42 trofei tra club e nazionale, è in scadenza a fine giugno col PSG e dal Brasile, dove è impegnato in Coppa America, ha rilasciato parole tutt'altro che rassicuranti circa la sua permanenza: "Attualmente non so cosa accadrà. Tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà fatta. Sto con i tifosi del PSG, con gli appassionati e con chi si preoccupa delle sorti del club. E' pur vero, però, che i risultati attesi non sono stati raggiunti: voglio una squadra che sappia realmente come si combatte per arrivare ai traguardi a cui aspiriamo".



Un messaggio forte e chiaro alla proprietà, chiamata secondo Alves a compiere le mosse necessarie per dare davvero l'assalto alla Champions League e non uscire di scena prematuramente, come è avvenuto nelle ultime edizioni. Decisivo sarà un confronto col nuovo ds Leonardo, che ha recentemente preso il posto di Antero Henrique, al termine degli impegni con la Seleçao di Alves.