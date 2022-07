Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, intervistato da TuttoJuve.com parla dell'eventuale acquisto di Nicolò Zaniolo da parte dei bianconeri: "E' l'acquisto giusto per poter dare una mano lì davanti, anche perché il club sta ricercando dei profili adatti che possano supportare al meglio Vlahovic. Credo sia questa l'idea di Allegri. Per me, poi, si è parlato troppo poco dell'assenza di Chiesa, lo scorso anno si è infortunato nel momento migliore. Forse ci sarà bisogno di intervenire in attacco, mentre in difesa non ci saranno problemi se dovesse restare de Ligt. Si cerca di costruire una Juve da battaglia domenicale".