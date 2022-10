Lutto in casa Vidal. Erasmo, il padre del centrocampista del Flamengo, è stato trovato morto in un centro ippico, il Club Hipico de Santiago, che frequentava di solito.



Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato fatale un arresto cardiorespiratorio ma è stata comunque aperta un'indagine per accertare l'accaduto.



Il giocatore non ha commentato la vicenda e aveva un rapporto difficile con il genitore che aveva abbandonato la famiglia quando Arturo era piccolo. Secondo Globo Esporte, l'ex Juve e Inter avrebbe comunque deciso di giocare l'andata della finale della Coppa brasiliana in programma domani.