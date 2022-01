Massimo Mauro parla così alla Gazzetta dello Sport nel giorno di Juventus-Napoli: "Chi ha più probabilità di andare in Champions League? Il Napoli. Ha cinque punti in più e anche quando ha perso, come contro lo Spezia, ha creato occasioni. Non si può perdere sempre per un autogol di nuca."



CHIESA O DYBALA? - "Chiesa, a patto di dargli palla in profondità e non sui piedi."



NAPOLI RAFFAZZONATO - "Giocare, giocare sempre, se la tua mentalità è quella. Spalletti ha fatto benissimo a tenere quella struttura di gioco."



SPALLETTI O ALLEGRI PER LO SCUDETTO? - "Dico Max, che ha vinto di più e con la sua personalità da vincente è una garanzia. Per una sera a cena? Ancora Allegri, ma qui gioco il jolly: porto entrambi."



COMPRERESTI UN'AUTO USATA DA ANDREA AGNELLO O AURELIO DE LAURENTIIS? - "Da Agnelli".