Intervistato da Leggo, l'ex difensore della Juve e del Napoli Ciro Ferrara dice la sua sulla possibile ripresa del campionato: "La serie A si rialzerà e tornerà a volare. Non so se nelle date che hanno stabilito, vedremo il Governo cosa dirà. Ma il campionato tornerà a essere un faro nella nostra società. L’Italia non è mica il Belgio che ha chiuso i torneo e chi si è visto si è visto... Da noi il torneo sarà concluso, bisogna trovare solo il giusto equilibrio tra le regole da rispettare, la prudenza e la voglia di giocare. Sono preoccupato per le società piccole, per questo settore, per i dilettanti. Sono in una chat di ex azzurri giovanili e conosco bene i problemi di oggi e quelli che verranno. Il Governo dovrà aiutare il calcio a tutti i livelli".