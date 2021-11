Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Juventus e salernitano di nascita, intervistato da TuttoJuve.com parla del match di oggi fra la Salernitana e i bianconeri.



In particolare, sul futuro di Allegri, Galderisi risponde a questa domanda: "Se non dovesse vincere a Salerno, che succederebbe? Nell'aria ci sarebbe l'esonero per Allegri?



La risposta: "Non mi sembra tanto facile, visto che ha un contratto di quattro anni a cifre importanti. Sicuramente non sta rispecchiando fin qui le aspettative, non sta raccogliendo quanto è abituata a fare. Le difficoltà sono di allenatore, staff e giocatori, qui per uscirne servono uomini e non chiacchiere".