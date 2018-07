Sebastian Giovinco farà parte della rappresentativa della MLS All Star che giovedì notte sfiderà la Juventus. La 'Formica Atomica' ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La MLS è ancora lontana dai campionati top europei, anche se sta crescendo. C'è tanto da migliorare - le sue parole -, ma comunque si cresce veloce e qui si sta bene. Ho pensato all'idea di tornare in Serie A, devo essere sincero, ma per adesso la mia vita è qui. Ho ancora due anni di contratto a Toronto e poi si vedrà. "​