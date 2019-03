"Tanti auguri ai papà che per i figli ci lottano, perché diventare papà è una conquista, che si guadagna giorno per giorno, non uno status acquisito. Tanti auguri ai papà volati via…ma che via non volano mai.Perché in fondo non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile", così Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha festeggiato sui social la festa del papà.