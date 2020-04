L'ex tecnico (tra le altre) della Juve e della Nazionale Marcello Lippi parla a Sportmediaset del futuro del campionato: "Secondo me va fatto di tutto per concludere la stagione, anche con sacrifici come giocare ad agosto o a porte chiuse. O anche ripartendo a settembre per poi iniziare la nuova stagione seguendo l'anno solare. Ma non sono favorevole ai playoff o ad assegnare lo scudetto a chi era in testa prima dello stop".