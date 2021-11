Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juve, racconta a Casa Juventibus: "Del Piero? È un amico, lo abbiamo cresciuto da quando era in Primavera. Quando ero nello staff di Ferrara, gli abbiamo chiesto un aiuto, di stare con la squadra, invece lui due giorni dopo prendeva il suo preparatore personale e si faceva i fatti suoi. Che leader è uno così? Il leader non fa così. Ci ha detto che ci avrebbe aiutato e invece faceva solo le partitelle. Così non ti riconoscono come leader, se un compagno fa una cazzata e lo vai ad abbracciare è per il pubblico, non per il gruppo. Era il più forte di tutti, lo doveva essere sempre".