Secondo Rai Sport, anche Vidal, ex compagno di squadra di Pogba, ha parlato benissimo del Campione del Mondo al suo allenatore: il Barça fa sul serio e Arturo si è attivato per Paul, da ex amico in bianconero. Tanto che Raiola avrebbe già un'ipotesi di accordo con il club catalano. Va convinto il Manchester United che vuole dismettere Pogba, ma alle sue condizioni, basti ricordare che due anni fa lo United versò 105 milioni di euro ai Campioni d'Italia.