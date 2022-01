Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e attuale commentatore televisivo, parla dell'ipotesi di mercato di Paulo Dybala all'Inter nella prossima stagione: "Da fuori si possono vedere solo i numeri, che al momento non lo premiano, visto che ha segnato 6 reti in A. Però magari poi la prossima stagione va all'Inter e fa 30 gol. Qualsiasi cosa fai, puoi rischiare di fare un grosso errore - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Per uno stipendio da 10 milioni, ci vogliono numero da 10 milioni: magari da qui a fine anno li farà, però adesso la Juve deva capire su chi impostare la rifondazione".