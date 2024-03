Ex Juventus, Lichtsteiner comincia la carriera da allenatore: ecco il suo primo club

Nuova avventura per Stephan Lichtsteiner. L'ex Juve sarà l'allenatore dell'FC Wettswil-Bonstetten, squadra della quarta divisione svizzera, a partire dall'annata 2024/25 quando prenderà il posto di Sergio Colacino.



LA CARRIERA - Come riporta il sito ufficiale del club, Lichtsteiner si è rivelato il candidato perfetto per questo ruolo: lo svizzero vive con la sua famiglia a Wettswil, negli ultimi anni si è spesso allenato con la prima squadra e suo figlio gioca nelle giovanili del club. Già deciso anche il suo vice allenatore, l'ex giocatore Irhan Abdiji. L'ex Lazio e Juve ha avuto la sua prima esperienza da allenatore con le giovanili del Kriens e con la nazionale svizzera U18. Fino all'estate inoltre sarà impegnato con le giovanili del Basilea.