Stefano Fiore, da ex giocatore della Lazio, negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla sfida al sapor di Champions League tra i biancocelesti e il Milan, in programma sabato sera a San Siro: "Sarà una tappa importante ma non decisiva, ci saranno molte altre gare da qui alla fine. Chi vince può scappare, ma né Milan né Lazio stanno bene. Soprattutto i rossoneri si sono un po’ bloccati con 1 punto nelle ultime 4 gare, mentre la Lazio con il recupero potenzialmente è quarta."