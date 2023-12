Libor Kozak, attaccante ceco ex Lazio, ha scelto l'Arezzo in Toscana per il suo finale di carriera, ma le cose non stanno andando come sperato. Il presidente, Guglielmo Manzo, ne ha parlato al QS:



"Non sono un tecnico e non vivo lo spogliatoio quindi non saprei. Al di là delle motivazioni, è una sconfitta per tutti. L’ho detto all’allenatore e anche ai due direttori. Troveremo per lui la soluzione migliore. È un peccato che un giocatore con la sua carriera non sia riuscito ad affermarsi anche ad Arezzo. Purtroppo ci sta che non tutti gli acquisti vengano azzeccati".