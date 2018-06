Nani, dopo una sola stagione, lascia la Lazio. E proprio l'esterno portoghese parla del suo futuro a DHA: "Mi sto incontrando con il Goztepe (città di Smirne ndr). Non è vero che abbiamo raggiunto un accordo sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus. Adoro il popolo turco e la Turchia, sto valutando una proposta ufficiale per tornare a giocare in Super League. Mi piacerebbe molto, ma sto ancora valutando. Non ho firmato con nessun club"