La prima volta non si scorda mai. E per Raul Moro, giovane attaccante spagnolo di proprietà della Lazio ma attualmente in prestito alla Ternana, la rete segnata sabato al Palermo rappresenta un momento davvero unico: “L’emozione del gol è qualcosa di bellissimo e indimenticabile - ha raccontato il giocatore al Corriere dell'Umbria - Un'emozione talmente forte da farmi arrivare a togliere la maglietta nello scatto verso i tifosi. Ho visto Pettinari con la palla, ho iniziato a correre e ho pensato al diagonale. Poi ho visto la palla rotolare in porta, e l’emozione è stata grandissima".





Moro ha poi descritto il suo rapporto con tifosi, compagni e città: "Terni è una città bella e tranquilla, i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi. La Ternana è una grande squadra con dei tifosi meravigliosi”.