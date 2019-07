Miro Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato a Kicker del panorama calcistico attuale: ''Impegno? Ho molti contatti con ex professionisti che oggi sono allenatori o comunque nel calcio. Confermano che la generazione di oggi non ha più questo atteggiamento, che era normale con noi. Panchina? Per ora è ancora presto, devo ancora imparare molto, ma dalla prossima stagione potrei intraprendere questo percorso''.