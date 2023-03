Miroslav Klose non non è più l'allenatore dell'Altach. Il club austriaco, attualmente all'ultimo posto nella poule salvezza ha annunciato l'esonero dell'ex attaccante tedesco di Bayern e Lazio che ha raccolto 17 punti in 22 gare della stagione regolare chiusa con 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte.