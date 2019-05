Libor Kozak, che oggi compie 30 anni, è un nuovo giocatore dello Sparta Praga. Il centravanti ceco, che ha trascorso buona parte della carriera in Italia (in particolare alla Lazio), arriva a parametro zero dallo Slovan Liberec, dove si era trasferito a gennaio dopo aver rescisso col Livorno. Tra le sue passate esperienze, Kozak annovera anche 2 anni in Premier League con l'Aston Villa e 2 gol nella nazionale della Repubblica Ceca. Ha firmato con lo Sparta fino al 2021.