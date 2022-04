Dopo aver esonerato il tecnico Gaetano Auteri in seguito alla sconfitta di domenica sul campo della Lucchese in Serie C, il Pescara ha richiamato in panchina Luciano Zauri (ex calciatore di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Sampdoria), che ha rescisso il contratto col Bologna (dove aveva allenato la Primavera).